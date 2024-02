Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 25 febbraio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 25 febbraio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nelle prossime ore e giornate dovete circondarvi solo di persone che sono positive nei vostri confronti. Saranno chiamati a farlo soprattutto tutti coloro che si sono sentiti un po’ agitati o hanno dovuto lottare per mantenere le proprie posizioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 febbraio 2024), non avete più la luna opposta che vi ha fatto faticare in qualche modo ad affrontare i problemi agli inizi della settimana. Quelle del weekend sono delle giornate che possono iniziare a farvi riflettere. Se c’è qualcosa di cui dovete parlare, fatelo ora.

GEMELLI

Cari Gemelli, è bene approfittare dei prossimi giorni, in particolare oggi, per parlare d’amore poiché nella seconda parte del fine settimana Venere tornerà attiva e vi darà una grossa mano. Coraggio, buttatevi!

CANCRO

Cari Cancro, nel corso della giornata si sentirà la necessità di circondarsi di gente simpatica e pensare in positivo. Basta arrovellarsi sui problemi, cercate di rilassarvi. Di farvi una risata. Ne gioverà il corpo e la mente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 febbraio 2024), nel corso del weekend (e della fine del mese) dopo tanti problemi nella coppia dovrete finalmente fare una scelta. Prendete una decisione. Seguire il cuore o la mente? A voi la scelta.

VERGINE

Cari Vergine, nei prossimi giorni bisognerà fare attenzione al rinnovo di un accordo di lavoro in scadenza. Usate bene la testa, non prendete decisioni avventante. Potreste pentirvene più di quanto pensate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: parlate d’amore! Venere sarà dalla vostra parte e vi darà una mano. Una grossa mano.