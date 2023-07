Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 23 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 23 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore potrebbe esserci qualche problemino, soprattutto per le coppie datate. Sul lavoro, invece, aspettatevi delle belle notizie. Magari può arrivare un aumento di stipendio o la tanto agognata promozione, di certo ve la siete meritata. Sarete in grado di ottenere grandi successi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 23 luglio 2023), se c’è qualcuno che vi piace questa è la giornata giusta per esprimere i vostri sentimenti. Sul lavoro avrete la possibilità di muovervi in altre città e allargare il vostro raggio d’azione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potreste iniziare a progettare il futuro della vostra relazione. Sul lavoro, invece, bisogna farsi valere di più e fidarsi del proprio istinto. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo. Rimboccatevi le maniche. Vedrete che tutto si aggiusta, anche se finora avete avuto molte delusioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore potrebbe esserci un piccolo calo di emozione ma dovreste pensare a come ritrovare gli stimoli. Sul lavoro sono favorite le nuove collaborazioni e potreste pensare anche a un cambio città. A volte cambiare radicalmente vita è l’unica soluzione per ottenere qualcosa di speciale.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 23 luglio 2023), la giornata è ideale per trovare l’amore, quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro avete una grande voglia di mettervi in gioco in qualcosa di nuovo e cambiare la vostra routine.

PESCI

Cari Pesci, bello questo cielo per l’amore. Siete sicuri di voi e più sexy che mai. Sul lavoro vi state impegnando molto e presto riceverete belle soddisfazioni per questo. Sarete in grado di ottenere successi in ogni ambito della vostra vita. Rimboccatevi le maniche. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: con questo cielo l’amore sarà una conquista continua.