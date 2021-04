Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 18 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 18 aprile 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, almeno durante la giornata di oggi (domenica 18 aprile 2021) cercate di evitare di complicarvi la vita… Il discorso vale sia per la sfera sentimentale sia per quella lavorativa. Insomma, relax.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica), spesso avete paura di rimpiangere qualcuno, ma sapete benissimo che non sarà così. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo buone novità. Sorridete.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi Giove vi sarà favorevole. Sia sul lavoro sia nella vita sentimentale potrebbero essere recuperate tante questioni rimaste in sospeso. Anche questioni da chiarire.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi sarà molto diversa rispetto alle ultime: alcuni di voi saranno chiamati a dover recuperare il rapporto sentimentale che si sta logorando. Per quanto riguarda il lavoro, la fortuna è dalla vostra parte.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (18 aprile 2021), questa ultima parte di aprile vi inviterà a essere più prudenti del solito. Evitate gli scontri nelle relazioni e l’impulsività sul lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, oggi (domenica 18 aprile 2021) vi sentirete pieni di fiducia: sia in amore sia sul lavoro dovrete farvi avanti e credere in ciò che siete. Confidate nelle vostre capacità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ottime notizie sul fronte del lavoro. In amore dovrete recuperare un rapporto che è finito a rischio…

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 12-18 APRILE 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, domenica 18 aprile 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 18 aprile 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 18 aprile 2021