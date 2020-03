Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 13 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore è molto bello domani, intenso e passionale. Se siete single avrete la possibilità di fare bellissimi incontri, anche se non particolarmente ravvicinati. Sul lavoro dovete fare attenzione, è un periodo non particolarmente florido a livello economico.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox l’amore vi fa stare un po’ preoccupati, ma perché è un periodo di cambiamenti importanti. Chi ha un avventura, potrebbe vederla diventare una storia seria. Fate attenzione alle spese, mentre sul lavoro potete concentrarvi su qualcosa che vi appassiona.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata emozionante quella di domani, con le stelle che sono particolarmente favorevoli per quanto riguarda l’amore. Se siete soli cercate di essere recettivi, qualcuno stravede per voi e non vede l’ora che vi accorgiate della sua esistenza e delle sue palpitazioni.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, l’amore è in fase di recupero, potete ancora riuscire a salvare un rapporto, se davvero lo volete. Agite di testa vostra, non badate alle parole altrui, soprattutto se non le sentite sincere e disinteressate. Sul lavoro siete stimolati da una nuova proposta.

ACQUARIO

Cari Acquario, evitate discussioni, non è la giornata giusta per avere dei litigi con il partner. Cercate di ragionare, di andare a fondo di alcuni problemi e di non aggredire l’altro, perché non porterebbe a nulla.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una buona giornata sotto il punto di vista dei sentimenti. Se siete in bilico tra una storia e l’altra, cercate di guardare in fondo al vostro cuore e di prendere una decisione. Sul lavoro siete molto determinati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: vi sentite baciati dalla fortuna e volete il massimo per voi stessi e per gli altri. E’ il momento giusto per osare: fatelo senza esitazioni.

