Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 13 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 13 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di domani è piuttosto positiva per quanto riguarda l’amore, ma se avete rapporti con persone del segno del Cancro o del Capricorno dovrete allora stare attenti alle discussioni, anche molto accese. Sul lavoro, se qualcosa non funziona, cambiatela.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede qualche tensione per quanto riguarda le coppie, visto che c’è la Luna in opposizione. Il lavoro vi fa stare in tensione, con parecchie preoccupazioni che si affacciano all’orizzonte: cercate di affrontare un problema per volta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, attenzione alle tensioni in famiglia, cercate di non lasciare aperti fronti di discussione ma di affrontare di petto tutte le situazioni che vi destano preoccupazione. Sul lavoro cercate di intercettare le proposte più allettanti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani vi si riproporrà la stessa sensazione, quella di dover fare una scelta importante, perché non è possibile continuare a stare con un piede in due scarpe. Ragionate bene e non siate avventati nelle vostre decisioni.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Leone, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la giornata non sarà particolarmente tranquilla, anzi. Siete molto angosciati in questo periodo, avete molte cose di cui preoccuparvi, ma di certo dovete affrontare tutto con il giusto spirito o rischierete di disperdere energie fondamentali.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 13 marzo 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 12 marzo 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 12 marzo 2020

VERGINE

Cari Vergine, siete molto gelosi in questo periodo, ma cercate di razionalizzare o saranno guai. Il partner non è disposto a sentire tutte le vostre insinuazioni, quindi evitate di andare allo scontro diretto per questioni che non potete nemmeno provare.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli: sul lavoro cercate di intercettare le proposte più allettanti!

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI