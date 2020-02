Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 29 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 29 febbraio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 29 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, l’amore sarà molto coinvolgente durante questo fine settimana, non affrettatevi però, ognuno ha i suoi tempi e non è giusto fare pressioni, soprattutto se state vivendo un sentimento nuovo. Potreste avvertire una punta d’insicurezza nei vostri gesti, non commettete errori.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi mette in guardia dagli amori molesti, non dovete donare tutto ciò che avete a chi non lo merita, non seguite sogni impossibili, il mare è pieno di pesci, basta saper scegliere dove pescare. Anche nell’ambito professionale aleggia la tensione, seguite il vostro cuore e non sbaglierete.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani sarà una giornata favorevole secondo Paolo Fox, arrivano emozioni positive, speciali per il vostro cuore provato da eventi recenti. Mercurio nel campo professionale è dissonante e potrebbe creare qualche problema.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di domani vede terminare un periodo pesante dal punto di vista sentimentale, niente è andato come sperato ma, per fortuna, con l’arrivo di marzo potrete guardare al futuro con occhi diversi, più fiduciosi. Potrebbe accadere qualcosa di bello questo weekend, approfittatene.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di domani di Fox troverete le soluzioni ai vostri problemi, troppi i fantasmi del passato, dovete fare pulizia negli armadi, buttate gli scheletri, bisogna ricominciare da capo. Occhio alle discussioni, soprattutto con Toro e Scorpione. Non demordete nel lavoro, avete fatto tanto, qualcuno se ne accorgerà.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 29 febbraio 2020 Oroscopo Branko oggi,venerdì 28 febbraio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 28 febbraio 2020

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi suggerisce di evitare le polemiche, ne avete sperimentate troppe nell’ultimo periodo, il confronto con gli altri non porta sempre buone conseguenze. In amore dovrete prendere una decisione importante nei prossimi giorni, approfittate del weekend per fare chiarezza mentale.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli: l’amore torna a sorridervi, approfittate del weekend per concedervi nuovi incontri, arrivano per voi emozioni speciali.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI