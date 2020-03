Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 10 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 10 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vedrà un grande rilancio dei sentimenti per il vostro segno, state vivendo un grande periodo di forza, tutto ciò che arriverà sarà rafforzato. Non abbiate paura di portare avanti i vostri progetti professionali con ambizione, anche le cose che non vi piacciono potrebbero impartirvi una bella lezione. Riposate di più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox vede nella giornata di domani una fase di recupero in amore, potrete risolvere quei problemi che avete portato con voi da tempo, il peso sulle spalle è destinato a diminuire, l’importante è aprire bocca e dire a chi di dovere quello che pensate. Prestate attenzione al campo professionale, siete troppo distratti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani vi vede agitati e stressati, più del dovuto, a cosa sarà dovuto questo stato d’animo? Dedicate più tempo all’amore, il vostro partner potrebbe infatti distrarvi abbastanza da farvi ritrovare la strada smarrita. Sul lavoro arriveranno tempi migliori.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di domani vi suggerisce di dire quello che pensate adesso, certo non è che poi dovrete portarvelo nella tomba, ma è meglio affrontare adesso i problemi anziché dopo. I sentimenti sono una campanella assordante che vi spinge a mettere nero su bianco ciò che provate. Il lavoro invece vi spinge a fare meno sforzi possibili, non siete in gran forma.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi suggerisce di non esagerare, da domani pomeriggio torneranno energie positive da investire in amore ma, fino ad allora, meglio non esagerare. Nel campo professionale arrivano nuovi ostacoli che sarete felici di superare.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di domani prevede una certa agitazione nel vostro segno, in particolare dalla mattina potreste aver voglia di mandare tutto all’aria e dimenticare quanto accaduto negli ultimi tempi. Nel pomeriggio le cose torneranno a girare per il verso giusto, sia dal punto di vista personale che lavorativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: dedicatevi all’amore, avete bisogno di circondarvi di pensieri e sentimenti positivi e chi meglio del vostro partner potrà aiutarvi nell’impresa?

