Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 23 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 23 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo siete molto stanchi e un po’ nervosi, potreste finire per arrabbiarvi in questi giorni. Avete bisogno di rilassarvi. Se dovete dichiararvi, cercate di farlo entro la fine della giornata.

SCORPIONE

Scorpione, nonostante qualche preoccupazione, quella di domani sarà una giornata molto positiva. Momento ideale per fare progetti con il proprio partner. Buone notizie per chi lavora a contatto con gli altri e nel commercio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore potrebbe esserci qualche problema, certe storie hanno fatto il loro corso e potrebbero essere chiuse. Nel lavoro questo è un ottimo momento per i cambiamenti. Cogliete l’attimo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarete ancora un po’ annoiati, la monotonia vi ha stancato e avete voglia di fare qualcosa di diverso. Potreste essere un po’ frustrati per cose accadute nel passato. Mi raccomando: seguite i consigli che vi vengono dati in questo periodo.

ACQUARIO

Acquario, dovresti cercare di rilassarti, in questo periodo sei molto ansioso. Calma. Fai un bel respiro. In amore le cose miglioreranno dalla fine del mese, al momento Venere è dissonante. Alcune storie potranno essere ufficializzate a breve.

PESCI

Cari Pesci, se da una parte è un momento molto positivo per il lavoro, dall’altra l’amore non è al massimo… Venere è dissonante e questo potrebbe creare problemi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: domani sarà una bella giornata per voi. Momento positivo di cui godere a pieno.

