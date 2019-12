Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 2 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 2 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 2 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Giornata positiva per i nati sotto il segno dell’Ariete. Durante questo lunedì riuscirete a tirare il fiato dopo un weekend in cui potrebbero esserci state delle tensioni o discussioni con qualcuno, o quantomeno qualcosa che non è andato proprio come volevate voi. In amore è possibile recuperare.

TORO

Per i Toro si prospetta una giornata un po’ sottotono, in cui sarebbe meglio evitare rischi di ogni genere. Evitate di fare richieste, meglio attendere un paio di giorni: da mercoledì le stelle saranno più favorevoli e le possibilità di avere risposte positive saranno maggiori. Amore? Cercate di non essere polemici.

GEMELLI

Giornata positiva grazie all’ottimo influsso della Luna per i Gemelli. Durante la giornata di oggi, 2 dicembre 2019, potrete ottenere dei buoni risultati sul lavoro, ma anche l’amore volge al meglio, specie in serata. Avete accanto la persona giusta? È arrivato il momento di fare qualche progetto…

CANCRO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata positiva per i Cancro, migliore rispetto al fine settimana, che è stato un po’ faticoso o complicato. Adesso le relazioni interpersonali sono migliori, siete più disponibile e aperti al dialogo. Sul lavoro programmate le cose da fare da qui a breve.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox, quella di domani (lunedì 2 dicembre 2019) sarà una giornata un po’ nervosa e agitata. Cercate di non essere aggressivi nei confronti di chi vi sta attorno. Meglio restare calmi e prendere tempo per qualsiasi tipo di decisione voi dobbiate prendere, sopratutto se c’è da firmare un contratto o un accordo.

VERGINE

Cari Vergine, l’amore sarà protagonista di questo lunedì, specialmente in serata, quindi approfittane: non restate chiusi in casa… Per quanto riguarda il lavoro, chi ha contatti con altri luoghi, altre città, è favorito, potrebbero esserci delle buone occasioni che vanno colte al volo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno infatti godrà di un ottimo momento sotto tanti punti di vista. In particolare sul lavoro dove arriveranno successi.

