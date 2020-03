Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 19 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 19 marzo 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 19 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vedrà un po’ giù di morale, forse perché in amore niente va come dovrebbe. Importante ritrovare la sintonia con il partner, in questo periodo ne avete tremendamente bisogno, già tutto il resto è difficile non complicatevi ulteriormente la vita. Attenti al lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle la giornata di domani vi vedrà partire con il piede sbagliato, siete stressati e stanchi e il vostro stato d’animo si rifletterà anche nella vita di coppia. Vi farebbe bene staccare un po’ la spina dai cattivi pensieri.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox vede nella giornata di domani un po’ di stanchezza, colpa del lavoro che vi sta portando all’estremo. La Luna per fortuna è dalla vostra parte e vi spinge verso l’amore, cercate di evitare problemi inutili e di godervi al meglio il sentimento.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di domani del guru delle stelle vi vede vivere un periodo d’agitazione, il lavoro è un continuo stress, avete bisogno di confrontarvi spesso con i colleghi che non la vedono nel vostro stesso modo. In amore per fortuna torna il sereno, vivrete una bella giornata con il cuore più leggero.

LEONE

Cari Leone, in queste giornate la stanchezza inizia a farsi sentire, non tanto nel fisico quanto nella mente, forse perché quello che fate non vi entusiasma più. Evitate però di creare problemi laddove non ci sono, non esagerate su ogni cosa e vivete meglio i vostri rapporti interpersonali.

VERGINE

Cari Vergine, liberate la mente, Paolo Fox vi suggerisce di scaricare un po’ la tensione e togliervi dalla testa i pensieri negativi che potrebbero altrimenti schiacciarvi. In amore avete voi il coltello dalla parte del manico, potete scegliere e allora perché non farlo?

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è forse il segno della Vergine: forse perché in realtà tra tutti e sei i segni la Vergine è quella che se la passa meglio. Avete diversi pensieri della testa, liberatevene.

