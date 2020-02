Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 22 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 23 febbraio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 23 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di domani correrete il rischio di rovinare qualche rapporto, anche d’amore, perché potreste portarvi nella vita familiare o di coppia i problemi sorti sul lavoro. Evitate di far sentire il malumore.

TORO

Cari Toro, vivete emozioni positive, domani sarà una giornata perfetta per un appuntamento, siete in piena fase di recupero. Sul lavoro questo è il momento giusto per fare progetti importanti, per agire.

GEMELLI

Giornata sottotono in amore per i Gemelli: se stai con qualcuno che non ti capisce a fondo. Tu avresti bisogno di maggiore tranquillità. Per quanto riguarda il lavoro, chi è in cerca è favorito.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarete in una fase di recupero: rispetto ai giorni scorsi va molto meglio, anche se ancora non sei al massimo della forma. Giornata sottotono sul lavoro.

LEONE

Leone, giornata positiva in vista. Rispetto a quelle appena trascorse, in quanto la Luna non è più in opposizione, tutta un’altra storia… Sul lavoro potrebbe arrivare qualche bella proposta. Occhio al nervosismo.

VERGINE

Cari Vergine, domani fate attenzione alle discussioni in casa, specie se riguardano questioni economiche. Se dovete fare delle scelte, cercate di non farle all’ultimo minuto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Toro: le stelle sono dalla vostra parte per quanto riguarda amore (siete in pieno recupero) e lavoro. Avanti così.

