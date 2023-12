Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 8 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 8 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, bella la giornata per i sentimenti, un po’ meno per il lavoro che crea un po’ di agitazione ma non fatevi travolgere dallo stress. Insomma, avete tanti impegni e cose da fare. Ma non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 dicembre 2023), tenete a bada le emozioni negative e cercate di avere un atteggiamento positivo anche nei momenti meno favorevoli. L’amore può creare stress ma anche il lavoro. Stringete i denti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa giornata è molto bella per vivere al massimo le emozioni. Sul lavoro avete voglia di fare cose nuove ma vi sentite un po’ limitati. Per ora bisogna accontentarsi. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Presto tutto si aggiusta. Vedrete che avrete le carte in regola per togliervi belle soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa giornata è molto bella per i sentimenti, siete di buon umore e avete tanta voglia di amare. Sul lavoro arrivano belle opportunità. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Vedrete che tutto si aggiusta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 dicembre 2023), siete un po’ agitati ma cercate di non cadere nelle provocazioni degli altri, soprattutto sul lavoro. Rimboccatevi e vedrete che tutto si aggiusta. Dovete solo credere di più in voi stessi e nelle vostre capacità.

PESCI

Cari Pesci, torna la voglia di fare e anche di amare. Sul lavoro riuscirete a portare a termine i progetti e anche a risolvere qualche questione lasciata in sospeso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: avete ritrovato finalmente la fiducia in voi stessi e in chi vi circonda.