Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 5 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 5 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle stimolano la passione, ma possono anche generare tensioni, in particolare se ci sono dubbi legati al lavoro o alla sfera personale che vengono riversati nel rapporto. Capitolo lavoro: alcuni hanno dovuto chiamare un avvocato, rivedere i conti con un commercialista, questo Giove insidia già da mesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 5 dicembre 2025), chi cerca nuove storie d’amore deve attivarsi subito. La Luna a breve accende le emozioni, tuttavia uno stato di agitazione eccessivo può provocare ansie inutili anche nelle relazioni consolidate. Capitolo lavoro: Giove sempre a favore, se siete in un ruolo di comando attenzione a non farvi dei nemici.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se siete single e senza responsabilità familiari, il periodo favorisce incontri romantici intensi. Nei matrimoni o nei legami stabili, possono emergere emozioni positive, fatta eccezione per la giornata di venerdì che sarà sottotono, ma solo lievemente. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni potrebbero rinunciare a incarichi per concentrarsi su novità che richiedono tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è un periodo in cui l’amore non è protagonista, come ben sapete è sempre il lavoro ad essere nei vostri pensieri. Venere sta per farvi una sorpresa. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile ricevere buone notizie, potreste discutere (o avere già deciso) per un nuovo ruolo, nuove alleanze.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 5 dicembre 2025), il cielo favorisce il dialogo e la complicità con il partner. Momenti romantici e divertenti si alterneranno a dialoghi profondi, consolidando il legame con chi amate. Capitolo lavoro: qualche dubbio e ansia per arretrati o routine potrebbero emergere.

PESCI

Cari Pesci, volete mettere alla prova qualcuno? Giove protegge il segno, ma sembra che qualche tensione salti fuori, soprattutto tra giovedì e venerdì. Lavoro? Siete al centro dell’attenzione di tutti. State molto attenti alla vostra immagine, e vorreste anche sfruttare questo periodo per avere qualcosa in più.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: le stelle stimolano la passione, ma possono anche generare tensioni.