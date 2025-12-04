Icona app
Ultimo aggiornamento ore 11:29
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 5 dicembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 5 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 5 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della giornata non mancheranno momenti di complicità e passione con Venere a favore. Per quanto riguarda il lavoro, le proposte che riceverete nelle prossime settimane possono essere interessanti e gestibili. Curate i contatti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 5 dicembre 2025), evitate di trascinare vecchi problemi: potete dare il via ad una fase di rinnovamento. Il mese di dicembre va vissuto come fosse un mese di investimento sul piano dei sentimenti. Lavoro? Chi deve affrontare vecchi rivali o situazioni competitive avrà bisogno di pazienza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, potrebbe essere il momento di fare una pausa per capire cosa desiderate davvero nelle relazioni. Chi frequenta una persona impegnata potrebbe non ottenere soddisfazioni immediate… Per quanto riguarda il lavoro: prima di firmare contratti o assumere impegni, è importante discutere a fondo tutti i dettagli.

CANCRO

Cari Cancro, il periodo è favorevole a incontri, anche brevi, mentre progetti di convivenza potrebbero essere rimandati. Siete a un punto di svolta importante: il modo migliore per affrontare questa fase è prendere in mano la situazione. Lavoro? Le preoccupazioni maggiori possono riguardare conflitti con colleghi o ambienti di lavoro difficili.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 5 dicembre 2025), nelle nuove relazioni è importante mantenere il senso della realtà. I giovani e i single sono favoriti, così come le coppie consolidate che vivono momenti di armonia. Per quanto riguarda il lavoro, dovete muovervi con decisione e affrontare frequenti spostamenti, beneficiando di ottime protezioni durante i viaggi.

VERGINE

Cari Vergine, non cercate la felicità lontano: anche i sogni più ambiziosi possono realizzarsi nel vostro ambiente quotidiano. Venere nervosa cerca conferme, stimolando riflessioni sui rapporti affettivi. I giorni 4 e 5 saranno particolarmente agitati dal punto di vista fisico ed emotivo. Lavoro? Il periodo chiede un attimo di pazienza, a metà settimana soprattutto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: il periodo è favorevole a incontri, anche brevi, mentre progetti di convivenza potrebbero essere rimandati.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
