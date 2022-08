Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 5 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 5 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, anche per questo segno la giornata dell’11 agosto potrà rivelarsi importante. Molto importante. In questo caso se in ballo ci sono decisioni di un certo peso potrebbero esserci novità interessanti. State pronti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 5 agosto 2022), nelle prossime ore alcuni rapporti di lunga data potranno essere sostituiti da nuove relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, occhio a Marte e all’influenza negativa che riveste in questo periodo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in arrivo un periodo di maggiore stabilità sentimentale per i nati sotto questo segno. Vi sentite meglio, siete pronti a fare ciò che desiderate veramente. Coraggio. Buttatevi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in arrivo sicurezza in amore, specie nel fine settimana che oramai è alle porte. Per quanto riguarda il lavoro, chi voleva mettervi i bastoni tra le ruote l’ha pagata a caro prezzo. Possibile qualche acciacco fisico.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 5 agosto 2022), chi vive una crisi in amore non dovrebbe prendere decisioni tra oggi e domani, meglio attendere ancora un po’. Quella in arrivo è infatti una giornata da prendere con le molle. Dal punto di vista della salute però vi sentirete energici.

PESCI

Cari Pesci, attenzione alle tensioni eccessive in famiglia, ma non solo. Luna e Venere sono però dalla vostra parte e possono aiutarvi a capire da che parte stare. Netto recupero per la salute.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: in arrivo un periodo di maggiore stabilità sentimentale.