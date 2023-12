Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 29 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questi ultimi giorni di dicembre portano qualche dubbio d’amore, attenzione. Sul lato professionale c’è bisogno di più concentrazione e meno distrazioni. Vedrete che molte cose si aggiusteranno prima del previsto. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 dicembre 2023), le stelle parlano di belle emozioni e grandi possibilità per incontrare una persona speciale. Sul lavoro riuscirete a ottenere nuovi incarichi molto interessanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sta per iniziare una nuova fase della vostra vita amorosa e sul lavoro riuscirete a risolvere tutti i problemi accumulati di recente. Ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo. Vedrete che tutto si aggiusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, organizzate qualcosa di bello per Capodanno perché le stelle vi premieranno con belle emozioni. Sul lavoro qualcosa inizia a muoversi. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Tutto si aggiusterà secondo i piani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 dicembre 2023), questa fine di anno porta una bella dose di positività nella vostra vita, godetevela tutta. Sul lavoro riuscirete a fare tanto e ottenere tanto.

PESCI

Cari Pesci, Venere porta emozioni e serenità nella vostra vita sentimentale e sul lavoro il nuovo anno porterà una grande concretezza che vi farà mettere le basi per un futuro importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. Rimboccatevi le maniche e otterrete grande successo in ogni campo.