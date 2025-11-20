Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 21 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 21 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, hai bisogno di equilibrio e oggi lo cerchi ovunque: nelle relazioni, nel lavoro, persino nei tuoi pensieri. Una persona ti tende una mano proprio quando ne hai bisogno. Sul lavoro potresti ricevere un apprezzamento che rinforza la tua autostima.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 21 novembre 2025), sei intenso e magnetico come solo tu sai essere. Le tue parole possono lasciare il segno: usale bene, non per ferire. Sul lavoro si apre un piccolo spiraglio che può portare a un miglioramento futuro. In amore c’è passione, ma anche bisogno di controllo: attenzione a non esasperare le dinamiche. Una confidenza ricevuta ti fa riflettere profondamente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai voglia di libertà, movimento, aria nuova. Purtroppo la prima parte della giornata ti chiede responsabilità e pazienza. Ma non ti abbattere: nel pomeriggio arriva una buona notizia che solleva l’umore. In amore torna il sorriso: se sei single, potresti ricevere un invito. Se sei in coppia, serve un piccolo gesto per ritrovare sintonia. Serata energetica.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata concreta, efficace, da vero Capricorno: puoi chiudere una questione rimasta in sospeso. Un superiore o collega riconosce il tuo merito. In amore però sembra tutto più lento: non forzare. Meglio ascoltare e lasciare che le emozioni trovino il loro tempo. Possibile stanchezza fisica: concediti un momento di respiro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 21 novembre 2025), la mente vola, le idee pure, ma non tutto può essere realizzato subito. Cerca di scegliere una direzione chiara. Oggi la creatività sale e può aiutarti a risolvere un problema. In amore hai voglia di novità e stimoli: sorprenditi e sorprendi il partner. Serata brillante, anche con amici.

PESCI

Cari Pesci, una giornata di grande intuizione: senti le cose prima che accadano. Ottima energia per lavori creativi o artistici. Nei rapporti affettivi però evita di idealizzare troppo: rimani ancorato alla realtà. Una conversazione sincera porta armonia. Serata sensibile e romantica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: una giornata di grande intuizione: senti le cose prima che accadano.