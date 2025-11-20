Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 21 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 21 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata vivace: senti il bisogno di prendere in mano una situazione che ristagna da troppo tempo. Sul lavoro un confronto porta chiarimenti utili. In amore, evita gli impulsi: meglio ascoltare prima di dire la tua.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 21 novembre 2025), piccoli rallentamenti non devono spaventarti: è solo il tuo bisogno di stabilità che oggi è messo alla prova. Bene le finanze. In coppia c’è desiderio di maggiore intimità: dedica tempo alla persona amata.

GEMELLI

Cari Gemelli, le idee corrono veloci: ottimo momento per comunicare, proporre, convincere. Attenzione solo a non disperdere energie. Nel privato arriva un messaggio inatteso che riporta un sorriso sincero.

CANCRO

Cari Cancro, la sensibilità oggi è alle stelle: prendi le emozioni per quello che sono, senza farle esplodere. Un progetto domestico prende forma. In amore qualcuno potrebbe sorprenderti con un gesto affettuoso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 21 novembre 2025), torna la determinazione: giornata forte per chiarire ruoli e obiettivi. Anche nei sentimenti ritrovi sicurezza, ma evita gelosie immotivate. La sera porta un invito piacevole.

VERGINE

Cari Vergine, si apre un periodo più organizzato: oggi puoi sistemare ciò che non funzionava. Nel lavoro c’è una notizia incoraggiante. Nei rapporti affettivi serve un po’ di leggerezza: lascia spazio al gioco.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: torna la determinazione: giornata forte per chiarire ruoli e obiettivi.