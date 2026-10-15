Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 16 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 16 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di ritrovare una direzione chiara, soprattutto se negli ultimi giorni avete cercato di tenere insieme esigenze diverse. Mercoledì può essere il momento giusto per stabilire una priorità e comunicare agli altri che cosa siete realmente in grado di fare. Sul lavoro, una proposta merita attenzione, ma leggete bene le condizioni prima di dare una risposta. In amore, la sincerità sarà fondamentale: se qualcosa vi pesa, parlatene senza aspettare che il malumore si accumuli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 16 ottobre 2026), la vostra attenzione si concentra su una questione che richiede intuito, ma anche una buona dose di realismo. Potreste scoprire che una persona o una situazione non è esattamente come l’avevate immaginata: cercate di valutare i fatti senza lasciarvi condizionare dalle prime impressioni. Nel lavoro, una strategia ben preparata può rivelarsi più efficace di un intervento impulsivo. In amore, la passione non manca, ma per evitare tensioni sarà necessario lasciare all’altro i suoi spazi e i suoi tempi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata porta il desiderio di guardare oltre gli impegni abituali e di recuperare un po’ di entusiasmo. Un progetto personale potrebbe tornare d’attualità, oppure potreste ricevere una proposta che vi spinge a valutare nuove possibilità. Prima di lanciarvi, cercate di capire quali risorse avete a disposizione e quanto siete pronti a investire. In amore, la spontaneità vi aiuta a ritrovare il sorriso. Per i single, un incontro potrebbe nascere in un contesto informale, senza particolari aspettative.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potreste rendervi conto che un risultato importante dipende anche dalla capacità di collaborare. Non tutto deve passare attraverso il vostro controllo: affidare una parte del lavoro a una persona competente può alleggerire la giornata e migliorare l’efficienza. Se state valutando una spesa o una scelta a lungo termine, prendetevi il tempo necessario per confrontare le alternative. In amore, cercate di non lasciare che gli impegni assorbano ogni energia. Chi vi è vicino apprezzerà soprattutto la vostra presenza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 16 ottobre 2026), la vostra originalità può aiutarvi a trovare una via d’uscita da una situazione che sembrava bloccata. Un confronto con una persona fuori dal vostro ambiente abituale potrebbe suggerire una soluzione interessante o aprire una possibilità inattesa. Sul lavoro, però, non basta avere un’intuizione: sarà necessario renderla comprensibile anche agli altri. In amore, avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere la vostra personalità, ma ricordate che l’indipendenza non esclude la condivisione. Un dialogo sincero può rafforzare il rapporto.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi invita a prestare maggiore attenzione alle vostre energie. Se avete accumulato stanchezza o preoccupazioni, cercate di non riempire ogni momento libero con nuovi impegni. Sul lavoro, una richiesta potrebbe apparire più complicata del previsto, ma affrontarla un passaggio alla volta vi permetterà di ritrovare fiducia. In amore, non abbiate paura di esprimere un desiderio o di chiedere maggiore attenzione. La giornata può regalare un momento di dolcezza proprio quando smettete di aspettarvi che tutto vada secondo i vostri piani.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la giornata vi invita a prestare maggiore attenzione alle vostre energie.