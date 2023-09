Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 23 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 23 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se siete single questa è la giornata giusta per fare nuovi incontri. Sul lavoro c’è il sole che vi dà una bella spinta e vi porterà a risolvere un po’ di rogne. Qualche problema magari nei rapporti con colleghi e collaboratori. Vedrete che presto andrà meglio, ma siate più diplomatici.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 23 settembre 2023), l’amore procede alla grande soprattutto se il vostro partner è del segno della vergine o del capricorno. Sul lavoro riuscirete a mostrare a tutti il vostro valore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, c’è un po’ di nervosismo in amore, cercate di tranquillizzarvi. Sul lavoro aspettatevi nuove proposte interessanti. Rischiate di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Non tutto va per il verso giusto ma pian piano le cose si sistemano.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete in una fase di benessere generale e aspettatevi di incontrare anche una persona speciale. Sul lavoro ci sono ancora degli stop ma riuscirete presto a risolverli. Vedrete che tutto si aggiusta. Serve solo un po’ di pazienza e serenità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 23 settembre 2023), attenzione perché c’è un po’ di agitazione nell’aria, soprattutto se avete a che dare con Vergine e Capricorno. Sul lavoro bisogna fare solo le cose in cui credete.

PESCI

Cari Pesci, attenzione in amore perché potreste avere qualche ripensamento. Sul lavoro fate una cosa alla volta, è l’unico modo per affrontare il grande carico di lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: questo per voi è un periodo di grande calma e serenità.