Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 18 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 18 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, venite da una settimana in cui i sentimenti sono stati sottotono. Se dovete chiarire qualcosa, fate attenzione alla giornata di domenica, è la più pericolosa per le discussioni. Per quanto riguarda il lavoro possono esserci dei ritardi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, per voi inizia un periodo di recupero anche a livello emotivo, ma solo se vicino a voi c’è la persona giusta. Qualche problema con Ariete e Leone. Lavoro? Belle notizie in arrivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, c’è il rischio di qualche polemica o discussione nelle coppie, potreste portarvi dietro qualche strascico da recenti discussioni. Ad agosto Venere tornerà positiva e probabilmente vi dedicherete ai sentimenti. Sul lavoro potrebbero arrivare delle proposte che implicano dei cambiamenti. Anche importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore sei più forte, probabilmente hai superato delle crisi di coppia, ma attenzione perché potrebbero esserci ancora delle discussioni in famiglia nel fine settimana.

ACQUARIO

Cari Acquario, cercate di evitare di discutere per ogni cosa. Provate invece a lasciarvi andare ai sentimenti. Le relazioni che nascono adesso sono favorite. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per quanto riguarda il lavoro, è probabile che sia meglio terminare qualcosa che non rende più.

PESCI

Cari Pesci, anche se non ci sono grossi problemi a livello sentimentale o di coppia, questa settimana potrebbe esserci qualche discussione per risolvere questioni legate al passato. Sul lavoro c’è la protezione di Sole e Mercurio e si possono portare avanti delle buone iniziative. Sempre se non l’avete già fatto…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: buone notizie per quanto riguarda l’amore. Ma attenzione: possibili discussioni in famiglia.

