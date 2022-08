Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 13 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 13 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna potrebbe regalarvi belle novità in amore. Capitolo lavoro: le stelle sono dalla vostra parte, favorite le collaborazioni e portate avanti i progetti con fiducia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 13 agosto 2022), la giornata in amore è positiva, avete tante passioni e avete voglia di uscire fuori dal passato che è stato turbolento. Lavoro? Meglio non avere litigi con i colleghi. Ripartite alla grande.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata in amore non è delle migliori, meglio prestare attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo sembra problematico perché non vi sta bene nulla! Mai.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è favorevole: se avete attraversato una crisi, è arrivato il momento di ritrovare la tranquillità. Capitolo lavoro: non vi scoraggiate se non arrivano i risultati. Cercate di essere pazienti a abbiate fede.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 13 agosto 2022), la giornata in amore è sottotono e potrebbero esserci dei problemi. Per quanto riguarda il lavoro, meglio tenere sotto controllo le polemiche in queste ore. Non parlate fino alla giornata di lunedì.

PESCI

Cari Pesci, i nuovi incontri potrebbero aiutarvi anche a farvi dimenticare il passato. Capitolo lavoro: non è il momento di stare con le braccia conserte, datevi da fare e portate avanti progetti a lunga scadenza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: bene l’amore. Lavoro? Siete pronti a ripartire alla grande.