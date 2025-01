Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 1 febbraio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 1 febbraio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potresti dover affrontare una comunicazione importante o una discussione che richiede chiarezza e diplomazia. Tendi a mediare in modo naturale, ma oggi potresti sentirti un po’ più esigente o determinato a far valere la tua opinione. In ogni caso, cerca di non sembrare troppo autoritario, anche se ciò che dici è valido. Le tue capacità sociali sono in evidenza e potresti riuscire a risolvere conflitti o malintesi tra amici o colleghi con la giusta dose di tatto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 1 febbraio 2025), potresti sentirti sopraffatto da alcune responsabilità o situazioni che sembrano fuori dal tuo controllo. È una giornata in cui dovrai cercare di mantenere la calma e non lasciarti prendere dal panico. Non è il momento di forzare situazioni, ma piuttosto di fare una pausa e riflettere. La pazienza sarà la tua alleata. In amore, sii più aperto e disponibile a ascoltare i bisogni del tuo partner. A volte, un piccolo gesto di affetto può fare miracoli.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se hai in mente un viaggio o un’avventura, questo potrebbe essere il momento giusto per pianificarlo. In ambito professionale, un’opportunità interessante potrebbe presentarsi, quindi non avere paura di rischiare e metterti in gioco. La tua curiosità ti guiderà, ma fai attenzione a non farti sopraffare da troppe informazioni. Prenditi il tempo per riflettere prima di prendere decisioni importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sarai molto concentrato su obiettivi concreti e pratici, in particolare sul lavoro. La tua determinazione ti aiuterà a superare qualsiasi ostacolo, ma fai attenzione a non esagerare con la fatica. La giornata potrebbe richiedere un po’ di pazienza, ma la perseveranza ripagherà. In amore, cerca di dare spazio anche ai sentimenti e non limitarti a risolvere solo problemi pratici. Mostra il tuo lato più affettuoso e comprensivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 1 febbraio 2025), la tua mente è particolarmente lucida, e avrai molte idee originali da condividere. Potresti sentirti ispirato a imparare qualcosa di nuovo o a connetterti con persone che la pensano come te. In ambito professionale, potrebbero emergere occasioni inaspettate per brillare. Sii aperto alle novità e sfrutta la tua naturale curiosità per scoprire nuovi orizzonti. Se hai bisogno di un consiglio, non esitare a chiedere. La tua creatività può portarti molto lontano.

PESCI

Cari Pesci, la giornata ti invita a riflettere sulle tue emozioni e sui tuoi desideri più profondi. Potresti sentirti più introspettivo e desideroso di un po’ di tempo da solo per ricaricarti. In amore, è il momento giusto per esprimere ciò che provi, ma cerca di farlo con delicatezza. Potresti scoprire che affrontare le tue paure o insicurezze ti aiuterà a sentirti più sereno. Rendi la tua vita quotidiana più armoniosa dedicandoti anche a piccole attività che ti fanno stare bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: avete le idee chiare e sapete cosa volete ottenere. Questo è un grande vantaggio. Riponete fiducia in chi vi circonda.