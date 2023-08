Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 9 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 9 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore ci sono belle novità e se siete ancora single cercate di sfruttare le occasioni per incontrare nuove persone. Sul lavoro siete molto impegnati ma dovreste ritagliarvi anche un po’ di tempo per voi stessi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 9 agosto 2023), iniziate a programmare il prossimo viaggio perché avete bisogno di staccare un po’ la spina e ritrovare le giuste energie. D’altronde siamo in pieno agosto e avete bisogno anche voi di ricaricare le pile.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di più leggerezza nella vostra vita dopo tutto lo stress che vi ha travolto. Sul lavoro progettate bene le vostre prossime mosse. Il futuro parla di successi. Qualcosa non va come vorreste, ma presto tutto si aggiusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete un po’ di questioni da affrontare ma non fatevi travolgere dalle preoccupazioni per il futuro. Sul lavoro è arrivato il momento di crederci di più e correre qualche rischio. Forse non tutto sta andando secondo i piani, ma sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 9 agosto 2023), cercate più concretezza in amore oltre alle solite parole. Sul lavoro al bando la negatività, godetevi i vostri successi. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

PESCI

Cari Pesci, iniziate a subire un po’ la lontananza dal partner e questo vi sta facendo soffrire. Prendetevi più tempo per voi e la vostra dolce metà e basta lavorare sempre. La vita è fatta anche di svago.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: belle novità in vista sia per chi è single sia per chi è in coppia da tempo e cerca l’anima gemella.