Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 7 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 7 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, se siete single seguite il vostro cuore e lasciatevi andare. Periodo un po’ difficile per le coppie in crisi. Sul fronte del lavoro, non mancheranno le buone idee.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, se volete dichiararvi alla persona che amate fatelo, ma non oggi. Aspettate le giornate di venerdì 9 o sabato 10 ottobre. Sul fronte del lavoro, questo sarà un periodo favorevole per tutti coloro che sono rimasti fermi per tanto tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si preannuncia una giornata un po’ difficile per l’amore, la Luna è storta… Portate pazienza. Cercate di essere cauti e prudenti. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee sono sempre stravaganti e dovete mettere a punto nuovi progetti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di domani in amore qualcosa non andrà per il verso giusto, cercate di non discutere per problemi legati al denaro. Venere, Giove e Saturno saranno favorevoli: nuovi progetti lavorativi potranno presto prendere il via.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna è in aspetto buono, cercate di vivere l’amore con serenità. Sul fronte del lavoro, se sarete stanchi di fare sempre le stesse cose, state tranquilli: presto arriverà il momento di dare una svolta.

PESCI

Cari Pesci, sono giornate difficili per l’amore, cercate di essere pazienti. Sul fronte del lavoro, nelle prossime ore dovrete risolvere qualche problemino. Le attività indipendenti sono un passo in avanti rispetto a quelle dipendenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: la Luna sarà in aspetto buono, cercate di vivere l’amore serenamente.

