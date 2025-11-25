Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 26 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 26 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana di equilibrio ritrovato. Le tensioni recenti si sciolgono e puoi finalmente vedere le situazioni con più lucidità. Sul lavoro tornano ordine e collaborazione, e una persona potrebbe offrirti un aiuto prezioso. In amore cresce il desiderio di serenità: se sei in coppia, arrivano dialoghi più profondi; se sei single, un incontro spontaneo potrebbe conquistarti. Pensieri più leggeri verso fine settimana.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 novembre 2025), emozioni forti e intuizioni potentissime. Questa settimana senti tutto in modo amplificato, ma questo non è un limite: è la tua forza. Sul lavoro puoi smascherare un equivoco o chiarire qualcosa che ti stava a cuore. In amore torna un po’ di passione, ma attenzione alla gelosia: rischia di creare problemi inutili. Le stelle ti invitano a dormire di più e ad ascoltare i tuoi bisogni profondi. Weekend molto intenso.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, rinasce la tua voglia di esplorare, creare, muoverti. Finalmente senti che la strada è più libera e che qualcosa dentro di te si sta riaccendendo. È il momento ideale per programmare un viaggio o iniziare un nuovo percorso personale. In amore torna la leggerezza: chi è in coppia ritrova entusiasmo, chi è single può vivere incontri sorprendenti. Il lavoro richiede ancora pazienza, ma le stelle promettono sviluppi interessanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un periodo importante: stai costruendo qualcosa di concreto e le stelle ti sostengono. Sul lavoro arriva un riconoscimento, forse non clamoroso, ma significativo. In amore serve più apertura emotiva: non dare tutto per scontato, parla di ciò che provi. Una questione familiare trova una soluzione graduale. Verso fine settimana potresti ricevere una proposta utile per il tuo futuro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 novembre 2025), cielo dinamico e creativo: sei pieno di idee, alcune davvero originali. È un ottimo momento per iniziare progetti nuovi o stringere collaborazioni. Una persona lontana potrebbe ricontattarti, portando emozioni inattese. In amore c’è voglia di libertà, ma anche di intensità: cerca il giusto equilibrio. Attenzione solo a non sparpagliare le energie in troppe direzioni.

PESCI

Cari Pesci, settimana sensibile, intensa, ma alla fine positiva. Le stelle ti rendono intuitivo, quasi chiaroveggente, e ciò ti aiuta a fare la scelta giusta in una situazione delicata. In amore torna dolcezza: chi è in coppia può risolvere un malinteso, chi è single potrebbe fare un incontro tenero ma significativo. Nel lavoro serve calma: la soluzione c’è, ma bisogna guardare oltre l’apparenza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: cielo dinamico e creativo: sei pieno di idee, alcune davvero originali.