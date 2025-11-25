Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 26 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 26 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana di ripartenze: ti senti più deciso e pronto a difendere ciò che ami. Una bella notizia ravviva l’umore. In amore serve pazienza: non forzare i tempi. Ti senti più forte, più centrato, e finalmente pronto a riprendere in mano situazioni che avevi lasciato in sospeso. Il lavoro richiede decisioni rapide: la tua prontezza sarà premiata. In amore, però, occorre delicatezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 novembre 2025), finalmente un po’ di stabilità. Le stelle favoriscono i progetti a lungo termine. Se c’è un dubbio nel cuore, affrontalo con calma: la chiarezza arriva entro pochi giorni. Le stelle ti invitano alla calma, ma anche a una dolce determinazione. Stai consolidando ciò che hai costruito finora: non tutto è immediato, ma ogni passo è nella direzione giusta. Sul lavoro arrivano conferme, magari piccole, ma che ti danno sicurezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornate vivaci e ricche di contatti. Sarai tu a fare la differenza in una discussione. In amore torna il sorriso, ma evita di saltare troppo da un’idea all’altra. Settimana movimentata, proprio come piace a te. Le stelle ti rendono brillante, comunicativo e pronto a cogliere nuove opportunità. In alcuni momenti potresti sentirti sopraffatto dai troppi impegni, ma scegli ciò che davvero conta: non devi dire di sì a tutto.

CANCRO

Cari Cancro, piccole tensioni ma anche grandi soddisfazioni personali. È il momento di mettere un punto fermo. In coppia c’è bisogno di più ascolto reciproco. È un periodo che chiede un po’ più di coraggio emotivo. Hai tante intuizioni, ma forse ti senti poco compreso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 26 novembre 2025), riscopri il tuo valore: questa settimana brilli più del solito. Sul lavoro arrivano conferme. In amore i single hanno ottime possibilità. Sei pronto a riconquistare la scena. Le stelle ti donano fascino e la capacità di convincere chiunque.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle ti invitano a lasciar perdere la perfezione. Una novità sorprendente movimenta le giornate. In amore non rimandare un chiarimento. Un cielo che ti invita a prendere fiato. Forse stai correndo troppo, forse pretendi troppo da te stesso. Le stelle ti dicono: rilassati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: sei pronto a riconquistare la scena.