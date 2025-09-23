Icona app
Ultimo aggiornamento ore 12:17
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 24 settembre 2025

di Antonio Scali
Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 24 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 24 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, desideri equilibrio ma sei diviso tra cuore e ragione. In amore tornano le emozioni forti, anche se c’è qualche incertezza. Sul lavoro ci sono possibilità di crescita, ma serve più decisione: non rimandare. Buon momento per stringere nuove collaborazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 24 settembre 2025), una fase intensa: ti senti pronto a ribaltare le situazioni che non funzionano. In amore c’è passione, ma anche qualche gelosia. Sul lavoro hai una forza nuova, ideale per progetti ambiziosi. Attenzione a non strafare con le energie fisiche: serve recupero.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, periodo dinamico: vuoi libertà, viaggi, nuove avventure. In amore sei curioso e aperto, ma potresti sembrare un po’ incostante. Sul lavoro arrivano novità stimolanti, forse in settori che non avevi considerato. Settimana ideale per studiare o iniziare qualcosa di nuovo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, vuoi certezze e costruzioni solide. In amore non ami le storie superficiali, e ora sei pronto a rafforzare i legami importanti. Sul lavoro la costanza premia: i progetti nati in questo periodo avranno basi durature. Non trascurare la salute: serve equilibrio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 24 settembre 2025), voglia di cambiamento e novità: non sopporti la routine. In amore potresti sentirti un po’ inquieto, ma basta poco per riaccendere la fiamma. Sul lavoro ti stai muovendo verso soluzioni originali: le idee non ti mancano. Buon momento per amicizie e contatti.

PESCI

Cari Pesci, emotività alta: vivi le cose in profondità, ma rischi di sentirti vulnerabile. In amore sei romantico, anche troppo: attenzione alle illusioni. Sul lavoro potresti avere dubbi, ma segui l’intuito: spesso è la tua bussola migliore. Fine settimana di relax necessario.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: emotività alta: vivi le cose in profondità, ma rischi di sentirti vulnerabile. In amore sei romantico, anche troppo: attenzione alle illusioni. 

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
