Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 24 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, desideri equilibrio ma sei diviso tra cuore e ragione. In amore tornano le emozioni forti, anche se c’è qualche incertezza. Sul lavoro ci sono possibilità di crescita, ma serve più decisione: non rimandare. Buon momento per stringere nuove collaborazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 24 settembre 2025), una fase intensa: ti senti pronto a ribaltare le situazioni che non funzionano. In amore c’è passione, ma anche qualche gelosia. Sul lavoro hai una forza nuova, ideale per progetti ambiziosi. Attenzione a non strafare con le energie fisiche: serve recupero.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, periodo dinamico: vuoi libertà, viaggi, nuove avventure. In amore sei curioso e aperto, ma potresti sembrare un po’ incostante. Sul lavoro arrivano novità stimolanti, forse in settori che non avevi considerato. Settimana ideale per studiare o iniziare qualcosa di nuovo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vuoi certezze e costruzioni solide. In amore non ami le storie superficiali, e ora sei pronto a rafforzare i legami importanti. Sul lavoro la costanza premia: i progetti nati in questo periodo avranno basi durature. Non trascurare la salute: serve equilibrio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 24 settembre 2025), voglia di cambiamento e novità: non sopporti la routine. In amore potresti sentirti un po’ inquieto, ma basta poco per riaccendere la fiamma. Sul lavoro ti stai muovendo verso soluzioni originali: le idee non ti mancano. Buon momento per amicizie e contatti.

PESCI

Cari Pesci, emotività alta: vivi le cose in profondità, ma rischi di sentirti vulnerabile. In amore sei romantico, anche troppo: attenzione alle illusioni. Sul lavoro potresti avere dubbi, ma segui l’intuito: spesso è la tua bussola migliore. Fine settimana di relax necessario.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

