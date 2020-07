Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 22 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 22 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata d’agitazione, continuerete ad essere nervosi, vi arrabbierete facilmente, chi è saggio si terrà alla larga. Cercate di non creare troppi problemi, soprattutto sul fronte lavorativo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, giornata un po’ sottotono per voi quella di domani, accusate anche una punta di nervosismo in questo periodo, meglio rimandare le questioni di cuore a un’altra volta. Sul lavoro potreste perdere le staffe facilmente anche senza un reale motivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi, questo è il consiglio di Paolo Fox per la giornata di domani, sarà una giornata tutto sommato positiva, in amore non rimandate nulla, carpe diem.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox l’amore passerà in secondo piano, siete troppo presi dal lavoro e i vostri pensieri non vogliono fare spazio al partner, cercate però di diminuire la dose di nervosismo. Siate in generale più positivi.

ACQUARIO

Cari Acquario, in amore e nei rapporti con gli altri dovrete fare maggiore attenzione quest’oggi, evitate discussioni, la Luna è dissonante e crea un po’ di maretta. Occhio anche alle decisioni impulsive, potreste cambiare subito idea.

PESCI

Cari Pesci, quella di domani secondo il guru delle stelle sarà una giornata ideale per risolvere le questioni di cuore lasciate in sospeso nell’ultimo periodo, non rinunciate alla possibilità di conoscere nuove persone soltanto per paura di essere feriti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: ritagliatevi del tempo per fare quello che vi piace e vedrete che il vostro umore migliorerà.

