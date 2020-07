Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 22 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 21 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 22 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, quella di domani sarà una giornata positiva secondo il guru delle stelle, potreste incontrare nuove persone, anche un nuovo amore. Cercate di risolvere il prima possibile i problemi di natura legale, quelli rimasti in sospeso potrebbero arrecare disagi andando avanti. Cambiamenti sul posto di lavoro.

TORO

Cari Toro, chi è impegnato a portare avanti due relazioni contemporaneamente potrebbe sentirsi molto provato nella giornata di domani, qualcuno potrebbe farvi arrabbiare e il vostro malumore avrà conseguenze drastiche. Occhio al portafogli.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna vi invita a parlare apertamente, dite quello che pensate senza mezzi termini, è arrivato il momento di mettere nero su bianco senza avere più paura di esporvi, soprattutto in amore. Momento interessante per chi dovrà prendere decisioni per il futuro.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore non va forzato, i sentimenti devono essere reali da tutte e due le parti, altrimenti a lungo andare diventerà un problema e potreste rimanere scottati. Sul lavoro può sorgere qualche imprevisto, non andate nel pallone, troverete una soluzione.

LEONE

Cari Leone, la Luna nel segno vi dona energia, costruite importanti progetti in questo periodo, il futuro si dipinge roseo su questa tela bianca, sul lavoro prendetevi del tempo per riflettere e risolvete con calma i problemi.

VERGINE

Cari Vergine, questo non è il momento migliore per l’amore, evitate di riversare sulla coppia il malcontento professionale, il partner potrebbe stufarsi. Piuttosto non buttatevi subito giù e cercare di trarre il meglio da quest’esperienza professionale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: questa luna nel segno vi dona particolarmente, avrete molta energia dalla vostra parte e ciò vi permetterà di ottenere maggiori risultati.

