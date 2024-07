Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 9 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 9 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è arrivato il momento di mantenere la calma nonostante i tanti imprevisti che stanno accadendo! Questo mese sarà sicuramente meno pesante rispetto a giugno, più vi avvicinerete alla seconda parte di luglio e meglio andranno le cose.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 9 luglio 2024), non dovete prendervela per tutto: il mese di luglio potrebbe aver provocato qualche incertezza ma voltate pagina e pensate subito al riscatto! Non cedete al puro istinto, ragionate sulle cose e troverete le soluzioni migliori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dovete fare i conti con Giove in opposizione che però non blocca o limita nulla, piuttosto vi chiede di fare attenzione ad ogni situazione perché l’imprevisto è dietro l’angolo e potrebbe rovinare tutto! Cercare nuove sfide va bene, ma bisogna scegliere quelle migliori e per le quali vale la pena di lottare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, a breve Venere non sarà più in opposizione. Anche l’amore potrà tornare attivo: il vostro motto è “meglio soli che male accompagnati” e avete intenzione di rispettarlo, tuttavia questo non vuol dire che dobbiate essere per forza single se avete voglia di amare…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 9 luglio 2024), siete molto critici in questo periodo, soprattutto in amore, ma tenete a freno la lingua per evitare guai. Per quanto riguarda il lavoro, siete tentati dal cambiare gruppo o ruolo o dall’avviare una nuova collaborazione.

PESCI

Cari Pesci, siete sempre molto riservati riguardo la vita privata e non amate dire troppe cose riguardo quest’aspetto, soprattutto se vi esponete con persone che non sono proprio corrette. L’amore avrebbe bisogno di certezze, non di semplici parole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: a breve Venere non sarà più in opposizione. Anche l’amore potrà tornare attivo.