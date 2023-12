Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 5 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 5 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore potrebbe spuntare fuori qualche ex, attenzione. Sul lavoro, invece, arriva la possibilità di trovare soluzioni ai problemi. Ce ne sono tanti in ogni campo, ma vedrete che piano piano le cose si aggiustano e supererete difficoltà di ogni sorta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 5 dicembre 2023), queste stelle parlano d’amore quindi lasciatevi andare senza pensarci troppo. Sul lavoro ci vuole un pochino di attenzione in più. Rischiate di commettere errori e disattenzioni che pagherete a caro prezzo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore c’è un po’ di tensione, attenzione. Sul lavoro siete stanchi ma tutto l’impegno sarà ricompensato presto. Vedrete che tutto si realizza e non mancheranno le soddisfazioni in ogni campo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore iniziate a vedere un po’ di luce, anche chi è solo da tanto. Sul lavoro presto ci sarà modo di fare un bel salto di qualità. Magari una promozione, un aumento o quanto meno vi verrà riconosciuto quello che vi spetta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 5 dicembre 2023), in amore c’è un po’ di aria tesa, attenzione a non litigare troppo con il partner. Sul lavoro riuscirete a riemergere dopo qualche difficoltà. Insomma, rimboccatevi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, questa giornata sarà piena di emozioni, eliminata l’ostilità di Mercurio adesso tutto è in discesa. Sul lavoro avete fatto passi da gigante ma riuscirete a ottenere ancora di più. Vedrete che presto tutto si realizza e otterrete grandi cose in ogni campo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: per voi tutto va in discesa, dopo un periodo difficile. Godetevela.