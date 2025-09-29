Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:34
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 30 settembre 2025

di Antonio Scali
Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 30 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 30 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle ti rendono più socievole e diplomatica: approfitta per risolvere vecchie tensioni. In amore, dialogo favorito: ottimo per i rapporti di lunga data. Sul lavoro, nuova collaborazione in arrivo, ma non farti carico di responsabilità che non ti competono. Weekend ideale per un evento mondano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 30 settembre 2025), la passione torna protagonista: incontri travolgenti per i single, conferme per le coppie. Sul lavoro, fase di grande determinazione: potresti chiudere un affare importante. Evita però conflitti inutili: la tua energia è preziosa e va usata con saggezza. Sabato e domenica ricchi di emozioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, settimana che invita a viaggiare, spostarsi, esplorare: anche solo mentalmente! In amore, voglia di avventura: se sei in coppia, evita di creare tensioni per desiderio di libertà. Sul lavoro, nuove idee brillanti, ma verifica bene la fattibilità prima di partire in quarta. Giornate favorevoli per iniziare un nuovo percorso di studio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, serietà e responsabilità sono il tuo biglietto da visita, ma ora le stelle ti invitano a prenderti un momento di leggerezza. In amore, più dolcezza e meno rigidità. Sul lavoro, arriva un riconoscimento che aspettavi da tempo. Buon momento per pianificare investimenti e progetti a lungo termine.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 30 settembre 2025), creatività alle stelle: hai voglia di rivoluzionare tutto, dalla casa al look. In amore, incontri sorprendenti per i single. Sul lavoro, proposte inaspettate: potresti cambiare direzione. Attenzione a non esagerare con la frenesia: serve anche equilibrio.

PESCI

Cari Pesci, settimana emotiva: segui l’intuito, sarà il tuo miglior alleato. In amore, grande desiderio di romanticismo: momento giusto per dichiararsi o chiarire vecchie incomprensioni. Sul lavoro, cerca di non lasciarti condizionare dalle paure: hai più capacità di quanto pensi. Domenica perfetta per rigenerarsi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: passione torna protagonista: incontri travolgenti per i single, conferme per le coppie.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
