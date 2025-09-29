Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 30 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 30 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, è iniziata una settimana di grande fermento: energie in crescita e voglia di fare che tornano protagoniste. In amore, qualcuno potrebbe finalmente chiarire un malinteso e riportare serenità. Per quanto riguarda il lavoro, nuove opportunità bussano alla vostra porta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 30 settembre 2025), la pazienza è la vostra arma segreta, ma in questi giorni potrebbe essere messa alla prova. Le stelle vi invitano a non correre: ciò che oggi sembra un ritardo potrebbe trasformarsi in un vantaggio. In amore, emozioni più intense grazie a Venere favorevole.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana brillante e comunicativa: siete irresistibili e questo vi aiuta sia in amore sia nei rapporti di lavoro. Mercurio vi dà lucidità mentale, ma prestate grande attenzione a non disperdere energie in troppe direzioni. Piccolo momento di stress a metà settimana.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna vi rende sensibili e un po’ nostalgici: cercate di non farvi trascinare troppo dai ricordi. In amore, qualcuno potrebbe chiedervi più chiarezza. Per quanto riguarda il lavoro, ottime intuizioni per chi è creativo o lavora in proprio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 30 settembre 2025), è il momento di tornare a ruggire! Dopo un periodo di attesa, riprendete in mano le redini della vostra vita. In amore, passione alle stelle: incontri favoriti per i single. Per quanto riguarda il lavoro, non temete di proporre le vostre idee: finalmente saranno ascoltate.

VERGINE

Cari Vergine, ordine e metodo saranno le vostre parole chiave. Ottima settimana per sistemare questioni pratiche e legali. In amore, piccoli contrasti potrebbero nascere per questioni di gelosia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: è il momento di tornare a ruggire! Dopo un periodo di attesa, riprendi in mano le redini della tua vita.