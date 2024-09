Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 3 settembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, se vi siete innamorati sul serio, non dovete temere nulla: dovete buttarvi a capofitto e godere delle sensazioni e dei momenti. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favoriti coloro che hanno cominciato una nuova occupazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 3 settembre 2024), la mattinata sarà sicuramente migliore rispetto alle scorse ore: smettetela di pensare al passato e tornate a vivere il presente senza pregiudizi. Probabilmente siete stressati dai troppo pensieri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la luna è dalla vostra parte: via libera ai sentimenti. Quando è possibile e con il favore del cielo bisogna organizzare qualcosa di speciale per la persona amata o colmare le sue esigenze se l’avete trascurata. C’è tanta voglia di rimettersi in gioco nel lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo un momento difficile in amore, qualcosa si è inceppato nella coppia. Raccogliete le vostre idee e mettetele in pratica a partire da metà mese quando le stelle saranno più favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, aleggia una certa insoddisfazione, ci vuole pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 3 settembre 2024), la luna è contraria, non è la giornata giusta per i sentimenti. In amore si potrebbero dire parole di troppo e peggiorare la situazione. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno delle polemiche e prenderà piede la confusione. Calma…

PESCI

Cari Pesci, da qualche giorno siete nervosi e agitati, basta poco a farvi scattare e agire d’impulso, dovete darvi una regolata, il cielo vi dice che questa sarà una settimana complicata. Per quanto riguarda il lavoro, valutate bene tutti gli aspetti prima di dare nuove conferme.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: in amore dovete buttarvi a capofitto e godere delle sensazioni e dei momenti. Coraggio!