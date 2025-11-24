Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 25 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 25 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di leggerezza. In amore ci sono piccoli alti e bassi, ma potete ristabilire armonia. Un progetto personale riparte. Nelle amicizie arriva un aiuto prezioso. Lavoro: non rimandate una decisione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 25 novembre 2025), periodo di analisi profonda: state osservando tutto, e non sbagliate. In amore c’è grande intensità e anche un ritorno di passione. Sul lavoro dovete chiudere ciò che non vi convince più. I weekend vi ricaricano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, settimana frizzante, movimentata, con belle novità. In amore migliora il dialogo, e i single possono vivere incontri spontanei. Lavoro brillante, ma attenzione agli impegni sovrapposti. Viaggiare vi fa bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concentrati, determinati, quasi in modalità “stratega”. Ottimi risultati se mantenete la calma. In amore servono più dimostrazioni. Sul lavoro arrivo di risposte importanti, possibili avanzamenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 25 novembre 2025), periodo ribelle, creativo, ma anche un po’ dispersivo. In amore volete libertà e sincerità: chi vi mette paletti rischia di irritarvi. Sul lavoro nuove idee geniali, ma vanno strutturate. Bene le amicizie.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità alta, intuizioni forti. In amore tornano emozioni profonde: possibile chiarimento che riapre il cuore. Lavoro: non sottovalutate un’opportunità arrivata di recente. Riposo fondamentale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: siete concentrati, determinati, quasi in modalità “stratega”