Ultimo aggiornamento ore 14:08
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 25 novembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 25 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 25 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana piena di energia ma anche di piccole sfide logistiche. Se qualcosa non torna… respira e riparti. In amore ci sono chiarimenti importanti: chi è single può fare un incontro che “accende”, ma senza fretta

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 25 novembre 2025), periodo che premia la costanza. Ci sono piccoli segnali di ripresa economica e un progetto che torna attuale. In amore un po’ di tensioni, ma nulla che non si possa sistemare con una chiacchierata sincera. Weekend più sereno.

GEMELLI 

Cari Gemelli, state recuperando entusiasmo. Ottime occasioni per fare nuove conoscenze e rimettervi in gioco. In amore arriva un messaggio o un invito che non vi lascia indifferenti. Sul lavoro c’è voglia di cambiare aria: studiate bene le possibilità.

CANCRO

Cari Cancro, siete più emotivi del solito, ma questo vi rende anche più intuitivi. In amore è tempo di capire cosa volete davvero. Chi è in coppia può programmare qualcosa di importante. Lavoro in ripresa, soprattutto per chi crea o organizza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 25 novembre 2025), finalmente si torna protagonisti! Energia alta, desiderio di fare e di emergere. Attenzione solo alle spese impulsive. In amore torna la passione e qualcuno vi ammira… più di quanto immaginate. Lavoro forte, arrivano conferme.

VERGINE

Cari Vergine, settimana pratica, concreta, quasi chirurgica. Se c’è qualcosa fuori posto, lo sistemate. In amore però serve meno controllo e più istinto. Sul lavoro possibili scelte importanti: affidatevi ai numeri, non alle impressioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: settimana pratica, concreta, quasi chirurgica. Se c’è qualcosa fuori posto, lo sistemate.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
