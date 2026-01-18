Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 19 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 19 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sei il maestro dell’equilibrio, ma questo mese le bilance potrebbero oscillare. In amore, preparati a fare scelte delicate: qualcuno potrebbe mostrarsi diverso da come appare. Sul lavoro, le tue abilità diplomatiche saranno in primo piano: sfruttale senza paura, ma evita di accontentare tutti fino a perdere te stesso. Socialmente, sarai il collante delle relazioni: approfitta di questo potere per costruire legami autentici.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 19 gennaio 2026), il tuo fascino oscuro è in piena forza. Questo mese ti invita a scavare a fondo, non solo negli altri, ma anche dentro di te. In amore, le emozioni saranno intense: passioni travolgenti o tensioni altrettanto forti. Il lavoro richiede strategia: i tuoi piani segreti potrebbero dare grandi frutti, ma solo se non ti fai distrarre dalle provocazioni altrui. La tua intuizione sarà il tuo miglior alleato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tu sei il viaggiatore dell’anima, e questo periodo porta nuove mete e idee. In amore, la libertà sarà preziosa: cerca qualcuno che non ti trattenga, ma che sappia seguirti nella tua esplosione di energia. Sul lavoro, nuove opportunità possono bussare alla porta: sii pronto a saltare, anche se l’ignoto ti spaventa un po’. Ricorda, ogni avventura ha bisogno di una bussola… anche se tu preferisci volare senza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il mondo sembra spesso una montagna da scalare, ma tu hai gambe forti e cuore resistente. Questo mese ti chiede pazienza e strategia: i traguardi non arrivano per caso. In amore, la stabilità è fondamentale, ma lascia spazio anche ai gesti spontanei: non tutto deve essere calcolato. Sul lavoro, la tua disciplina sarà premiata: concentrati sulle tue priorità e il successo non tarderà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 19 gennaio 2026), tu vivi avanti nel tempo, sempre un passo oltre il presente. Questo mese porta idee rivoluzionarie e intuizioni brillanti: fidati della tua mente brillante. In amore, il cuore potrebbe sorprendersi: qualcuno potrebbe entrare nella tua vita in maniera inaspettata. Sul lavoro, la creatività sarà la tua forza: sfrutta le connessioni, ma non perdere il contatto con la realtà pratica.

PESCI

Cari Pesci, il tuo mondo interiore è un oceano e questo mese le correnti emotive saranno profonde. In amore, la sensibilità sarà la chiave: chi ti comprende sarà attratto dal tuo mistero. Sul lavoro, la tua intuizione guiderà le decisioni importanti, ma fai attenzione a non farti travolgere dai sogni senza basi concrete. La magia è potente, ma funziona meglio se ancorata alla realtà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: tu vivi avanti nel tempo, sempre un passo oltre il presente.