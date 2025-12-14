Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 15 dicembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 15 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 15 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna a cercare armonia e bellezza. In amore questa settimana porta dialogo e possibilità di riavvicinamento. Sul lavoro potresti dover mediare tra punti di vista diversi, ma la tua capacità diplomatica farà la differenza. Piccolo colpo di fortuna alla fine della settimana.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 dicembre 2025), settimana intensa, come piace a te. Le emozioni sono profonde, quasi magnetiche. In amore si sciolgono alcuni nodi, ma solo se decidi di aprirti veramente. Sul lavoro sei determinato e incisivo: puoi ottenere molto, ma evita scontri inutili.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai voglia di libertà e nuove esperienze. Questa settimana favorisce i viaggi, gli incontri e le idee originali. In amore torna l’entusiasmo: se una storia non ti convince più, potresti voler cambiare direzione. Sul lavoro buone intuizioni economiche.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo costruttivo, anche se un po’ stancante. Le responsabilità aumentano ma anche la tua credibilità. In amore serve più leggerezza: non tutto deve essere programmato. Sul lavoro le occasioni arrivano, ma richiedono pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 dicembre 2025), settimana movimentata, come piace a te. Hai voglia di rinnovare la tua vita, rompere schemi, fare scelte originali. In amore serve un po’ più di presenza: evita di vivere tutto nella tua testa. Sul lavoro puoi lanciare un progetto nuovo o rimettere in pista un’idea lasciata in sospeso.

PESCI

Cari Pesci, periodo emotivo ma creativo. In amore ritrovi dolcezza e complicità, soprattutto se decidi di fidarti di più. Sul lavoro arrivano piccole conferme che ti faranno capire di essere sulla strada giusta. Segui l’intuizione: è la tua bussola migliore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: periodo emotivo ma creativo. In amore ritrovi dolcezza e complicità, soprattutto se decidi di fidarti di più.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
