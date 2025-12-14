Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 15 dicembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 15 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 15 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana senti crescere una bella energia, Ariete. È il momento di muoverti, decidere, agire. In amore potresti sentire il bisogno di chiarire qualcosa rimasto in sospeso: fallo con calma, ma fallo. Sul lavoro arrivano stimoli nuovi, anche se a volte la fretta può giocarti qualche scherzo: respira e scegli con lucidità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 dicembre 2025), periodo interessante, Toro: stai costruendo qualcosa di solido e finalmente cominci a vedere i risultati. In amore serve un po’ più di dolcezza, meno testardaggine. Le relazioni stabili si rafforzano. Sul lavoro ti premiano la costanza e la pazienza: non mollare proprio adesso.

GEMELLI 

Cari Gemelli, settimana brillante, ma un po’ altalenante. Hai mille idee ma ti manca la voglia di metterle in ordine. In amore torna il desiderio di giocare, flirtare, divertirti: bene così, basta non confondere cuore e leggerezza. Sul lavoro arrivano novità: alcune sorprendenti, altre da valutare con attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, stai recuperando forza interiore. Hai bisogno di protezione e serenità, e questa settimana potresti trovare entrambe. In amore ci sono emozioni profonde: chi è single riscopre una voglia di romanticismo che non provava da tempo. Sul lavoro resta prudente nelle spese ma determinato negli obiettivi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 dicembre 2025), il tuo carisma è in crescita. Questa settimana puoi ottenere qualcosa che da tempo stai inseguendo. In amore torna la passione, ma anche la voglia di avere il controllo: prova a lasciare spazio anche all’altro. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante: valuta senza impulsività.

VERGINE

Cari Vergine, un periodo in cui senti la necessità di mettere ordine, dentro e fuori. In amore servono chiarezza e comunicazione: parlare fa bene. Sul lavoro la tua precisione viene notata, ma non pretendere troppo da te stesso. A breve arriverà una soddisfazione che meriti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: periodo in cui senti la necessità di mettere ordine, dentro e fuori.

