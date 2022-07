Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 1 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 1 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata neutra, senza né alti né bassi per il vostro segno. Sul lavoro avete affrontato un periodo non facile, con tante tensioni, ma adesso finalmente rialzate la testa. Le cose miglioreranno ulteriormente nei prossimi mesi. Abbiate solo un altro po’ di pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 agosto 2022), giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno. Arriva il weekend, il consiglio è quello di approfittarne per rilassarvi un po’, staccando la spina dalle incombenze quotidiane. In generale evitate inutili discussioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata davvero positiva per il vostro segno. Avete molti stimoli e cose da fare, ma attenti a non stancarvi troppo. I troppi impegni infatti vi stressano: voi comunque sapete affrontare al meglio ogni problema, dandovi le giuste priorità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dopo un po’ di tensione nei giorni scorsi, vi aspetta un bella settimana, in cui approfittarne per rilassarvi e stare con le persone a cui volete più bene. In generale sono anche giornate ottime per recuperare in amore se ci sono state tensioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 agosto 2022), siete ancora particolarmente nervosi, e questo vi rende davvero intrattabili nei rapporti con gli altri. Attenti a non esagerare, perché potreste rovinare rapporti con le persone a voi care. Vorreste cambiare alcune cose nella vostra vita ma non ci riuscite.

PESCI

Cari Pesci, nei rapporti con il partner secondo l’oroscopo di domani evitate discussioni inutili che possono avvelenare il clima all’interno della coppia. Imparate a farvi scivolare un po’ le cose addosso, senza però essere eccessivamente accondiscendenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: recuperate dopo un periodo difficile. Rialzate la testa e riprendetevi tutto quello che è vostro.