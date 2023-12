Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 28 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 28 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dal punto di vista professionale c’è bisogno di fare uno sforzo in più, soprattutto nel non cadere nel vortice della negatività. Sul lavoro non perdete la fiducia nel prossimo. Vedrete che presto tutto si aggiusta e ci saranno ottime opportunità di successo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 dicembre 2023), è un momento fortunato per l’amore questo e anche per le questioni pratiche, cercate di battere il ferro finché è caldo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa giornata è piena di emozioni anche se non tutte positive. Sul lavoro ci sarà modo di recuperare quindi adesso godetevi ancora un po’ di vacanze. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore godetevi questo momento fortunato senza stare a pensare troppo al futuro. Sul lavoro, invece, iniziate a fare dei piani concreti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 dicembre 2023), per l’amore questa è una giornata molto interessante, sfruttatela al meglio. Dal punto di vista lavorativo, continuate a impegnarvi come fate sempre e le soddisfazioni arriveranno.

PESCI

Cari Pesci, il cielo parla d’amore quindi dedicate più tempo al partner. Sul lavoro avrete modo di realizzare i vostri sogni, continuate così. Non prendetevela se le cose non vanno secondo i vostri piani. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: è un periodo davvero ottimo per i sentimenti, magari può essere il momento giusto per capire da che parte andare e risolvere problemi di lungo corso.