Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata in cui risolvere alcune questioni pratiche, legali ed economiche. Avete degli incontri importanti in agenda, cercate di sfruttare al massimo le occasioni che vi si presenteranno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, Venere è dalla vostra parte, ma benessere, passione e armonia arriveranno nel mese di agosto. Al momento siete ancora agitati. Sul lavoro c’è molto da fare, siete stanchi e stressati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non sarà una buona giornata quella di domani per via di alcune difficoltà sul lavoro e del vostro nervosismo. Cercate di non discutere per motivi futili, sarebbe uno spreco di energia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la Luna è favorevole e vi spinge a mettervi maggiormente in gioco in amore. Sul lavoro avete dei problemi, ma anche delle soluzioni con cui risolverli.

ACQUARIO

Cari Acquario, è una giornata positiva, soprattutto in amore: una persona a cui tenete potrebbe riavvicinarsi e chiedervi scusa per dei comportamenti che in passato vi hanno molto ferito. Sul lavoro ci sono delle belle novità.

PESCI

Cari Pesci, è una giornata pesante quella di domani, con la Luna opposta che vi spinge a prendere le distanze da qualcuno che rappresenta una presenza tossica nella vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: è una giornata positiva, soprattutto in amore.

