Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 20 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 20 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore arriva qualche piccola tensione ma nulla di troppo grave. Da domani si recupera. Sul lavoro continuate a impegnarvi e presto arriveranno le soddisfazioni. Vedrete che i vostri meriti saranno riconosciuti così come l’impegno profuso in ogni ambito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 luglio 2023), è la giornata giusta per confrontarsi con il partner su alcune questione importanti. Sul lavoro avete delle belle idee, fatele valere. Non nascondetevi dietro a un dito e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore siete un po’ nervosi ma forse non avete affianco la persona giusta. Sul lavoro avete una grande voglia di cambiare ruolo e anche città. Siete stanchi della solita routine, avete bisogno di nuovi stimoli e opportunità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi sentite più leggeri in questi ultimi giorni e riuscirete ad affrontare questioni di cuore con la giusta lucidità mentale. Sul lavoro otterrete belle soddisfazioni al più presto. Magari un aumento o un nuovo impiego. Siete un po’ invidiosi del successo altrui. Sperate di meritarvelo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 luglio 2023), in amore dovreste portare avanti la conoscenza di una persona che vi sta facendo battere il cuore. Sul lavoro potrebbero esserci ostacoli ma nulla di troppo grosso o insuperabile.

PESCI

Cari Pesci, questa giornata è molto bella per i sentimenti e se siete già in coppia rivelate i vostri sentimenti al partner. Sul lavoro siete in attesa di una conferma da parte dei referenti ma presto riuscirete a raggiungere tutti i vostri obiettivi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: settimana ottima per i sentimenti. Sul lavoro arriveranno conferme e nuove opportunità.