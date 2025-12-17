Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 18 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 18 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo ti sostiene. Torna il sorriso e la voglia di stare con gli altri. In amore buone emozioni, nel lavoro puoi mediare una situazione complicata.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 dicembre 2025), giornata intensa ma costruttiva. In amore passione profonda, nel lavoro una decisione importante va presa con coraggio. Fidati di te.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, senti il bisogno di cambiare aria. Ottima giornata per fare programmi futuri. In amore desiderio di sincerità, nel lavoro nuove prospettive. Sei al centro dell’attenzione. Ottimo momento per comunicare, scrivere, parlare. In amore torna il gioco, nel lavoro una chiamata può fare la differenza. Energia alta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di conferme. Stai costruendo qualcosa di solido. In amore meno rigidità, nel lavoro risultati concreti. Stanchezza serale. Ritrovi serenità. Qualcosa che ti ha ferito perde importanza. In amore c’è più comprensione, nel lavoro puoi fidarti di una persona. Serata rassicurante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 dicembre 2025), creatività in primo piano. Idee originali, ma serve concretezza. In amore voglia di leggerezza, nel lavoro non promettere troppo.

PESCI

Cari Pesci, giornata emotiva ma positiva. Senti di più, ami di più. In amore belle sensazioni, nel lavoro segui il flusso. Intuito vincente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata emotiva ma positiva. Senti di più, ami di più. In amore belle sensazioni, nel lavoro segui il flusso. Intuito vincente. Giornata intensa ma costruttiva.