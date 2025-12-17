Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 18 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 18 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il cielo parla di recupero. Dopo giornate tese, ritrovi lucidità. In amore puoi chiarire un malinteso, nel lavoro evita di strafare. Meglio un passo sicuro che dieci impulsivi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 dicembre 2025), giornata più morbida. Le emozioni scorrono meglio e anche i rapporti migliorano. In amore c’è voglia di stabilità. Sul lavoro una soluzione arriva quando smetti di forzare.

GEMELLI

Cari Gemelli, sei al centro dell'attenzione. Ottimo momento per comunicare, scrivere, parlare. In amore torna il gioco, nel lavoro una chiamata può fare la differenza. Energia alta.

CANCRO

Cari Cancro, ritrovi serenità. Qualcosa che ti ha ferito perde importanza. In amore c’è più comprensione, nel lavoro puoi fidarti di una persona. Serata rassicurante. Attenzione all’orgoglio. Non tutti sono contro di te. In amore serve più dolcezza, nel lavoro una critica può aiutarti a crescere. Giornata di riflessione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 dicembre 2025), attenzione all’orgoglio. Non tutti sono contro di te. In amore serve più dolcezza, nel lavoro una critica può aiutarti a crescere. Giornata di riflessione.

VERGINE

Cari Vergine, giornata utile per sistemare questioni pratiche. Mente lucida, ma cuore un po’ distante. In amore non chiuderti. Sul lavoro ottima organizzazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: giornata più morbida. Le emozioni scorrono meglio e anche i rapporti migliorano.