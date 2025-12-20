Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 21 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 21 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo vi chiede equilibrio, ma anche decisione. Non potete più rimandare una scelta, soprattutto nei rapporti personali. Sul lavoro c’è una fase di valutazione: capire chi siete e dove volete andare è fondamentale. In amore torna il desiderio di armonia, ma serve chiarezza. Chi è solo potrebbe fare un incontro interessante in un contesto diverso dal solito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 21 dicembre 2025), siete intensi e profondi come sempre, ma ora il cielo vi invita a lasciare andare ciò che non serve più. Sul lavoro ci sono trasformazioni: non tutte immediate, ma necessarie. In amore siete più sinceri, anche se questo può creare qualche tensione. Meglio una verità detta ora che un malessere trascinato nel tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, aria di novità. Avete voglia di cambiare, muovervi, esplorare nuove strade. Il lavoro può offrire opportunità interessanti, soprattutto se siete pronti a mettervi in gioco. Attenzione però a non promettere più di quanto possiate mantenere. In amore torna l’entusiasmo, ma serve anche continuità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concentrati e determinati, ma il cielo vi chiede di non trascurare la sfera emotiva. Sul lavoro siete solidi, ma attenzione a non caricarvi di troppe responsabilità. In amore c’è bisogno di maggiore apertura: dire ciò che provate non è una debolezza, ma una forza. Buon momento per rafforzare legami importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 21 dicembre 2025), siete in fermento. Le idee sono tante e il cielo vi spinge a pensare fuori dagli schemi. Sul lavoro possono arrivare proposte alternative o cambi di rotta interessanti. In amore c’è voglia di libertà, ma attenzione a non sembrare distanti. Chi è solo potrebbe vivere un incontro improvviso, quasi destabilizzante.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi rende sognanti ma anche più consapevoli. È un momento ideale per ascoltare le vostre emozioni e dare spazio alla creatività. Sul lavoro seguite l’istinto, ma senza perdere il contatto con la realtà. In amore c’è dolcezza, ma anche bisogno di conferme. Un periodo che invita a credere di più in voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: il cielo vi rende sognanti ma anche più consapevoli.