Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:19
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 21 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 21 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 21 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo vi chiede equilibrio, ma anche decisione. Non potete più rimandare una scelta, soprattutto nei rapporti personali. Sul lavoro c’è una fase di valutazione: capire chi siete e dove volete andare è fondamentale. In amore torna il desiderio di armonia, ma serve chiarezza. Chi è solo potrebbe fare un incontro interessante in un contesto diverso dal solito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 21 dicembre 2025), siete intensi e profondi come sempre, ma ora il cielo vi invita a lasciare andare ciò che non serve più. Sul lavoro ci sono trasformazioni: non tutte immediate, ma necessarie. In amore siete più sinceri, anche se questo può creare qualche tensione. Meglio una verità detta ora che un malessere trascinato nel tempo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, aria di novità. Avete voglia di cambiare, muovervi, esplorare nuove strade. Il lavoro può offrire opportunità interessanti, soprattutto se siete pronti a mettervi in gioco. Attenzione però a non promettere più di quanto possiate mantenere. In amore torna l’entusiasmo, ma serve anche continuità.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concentrati e determinati, ma il cielo vi chiede di non trascurare la sfera emotiva. Sul lavoro siete solidi, ma attenzione a non caricarvi di troppe responsabilità. In amore c’è bisogno di maggiore apertura: dire ciò che provate non è una debolezza, ma una forza. Buon momento per rafforzare legami importanti.

oroscopo paolo fox domani

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 21 dicembre 2025), siete in fermento. Le idee sono tante e il cielo vi spinge a pensare fuori dagli schemi. Sul lavoro possono arrivare proposte alternative o cambi di rotta interessanti. In amore c’è voglia di libertà, ma attenzione a non sembrare distanti. Chi è solo potrebbe vivere un incontro improvviso, quasi destabilizzante.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi rende sognanti ma anche più consapevoli. È un momento ideale per ascoltare le vostre emozioni e dare spazio alla creatività. Sul lavoro seguite l’istinto, ma senza perdere il contatto con la realtà. In amore c’è dolcezza, ma anche bisogno di conferme. Un periodo che invita a credere di più in voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: il cielo vi rende sognanti ma anche più consapevoli. 

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 21 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 20 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 20 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 21 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 20 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 20 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 20 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 20 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 20 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 19 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 19 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 19 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 19 dicembre 2025
Ricerca