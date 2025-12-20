Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 21 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 21 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete in una fase di risveglio. Dopo settimane in cui avete avuto la sensazione di spingere senza ottenere risposte, ora qualcosa si muove. Il cielo vi chiede di rallentare solo un attimo prima di ripartire: attenzione alle parole, soprattutto nei rapporti familiari. Sul lavoro torna la voglia di mettersi in gioco, ma non forzate i tempi. In amore, chi è solo deve guardarsi attorno: c’è più interesse di quanto crediate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 21 dicembre 2025), il periodo vi invita a ritrovare stabilità, ma senza irrigidirvi. Avete bisogno di certezze, è vero, ma il cielo suggerisce che qualche cambiamento è inevitabile e anche utile. Sul lavoro meglio sistemare questioni lasciate in sospeso, soprattutto economiche. In amore si parla di chiarimenti: non abbiate paura di dire ciò che sentite, perché il dialogo ora può rafforzare molto un legame.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete al centro di un cielo dinamico, pieno di stimoli. Le idee non mancano, così come le occasioni di confronto. Attenzione però a non disperdere troppe energie: scegliete una direzione e seguitela. Buone notizie per chi lavora nella comunicazione o nello studio. In amore c’è voglia di leggerezza, ma qualcuno potrebbe chiedervi più presenza e meno parole.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo vi rende più sensibili del solito, ma anche più intuitivi. È un momento importante per capire cosa volete davvero, soprattutto nei rapporti affettivi. Sul lavoro serve pazienza: i risultati arriveranno, ma non subito. In amore c’è bisogno di protezione e dolcezza; chi è in coppia deve ritrovare complicità, chi è solo potrebbe riscoprire un sentimento del passato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 21 dicembre 2025), torna la voglia di brillare. Dopo un periodo di riflessione, ora sentite che potete riprendere il controllo. Il lavoro vi chiede coraggio: una scelta fatta ora può portarvi lontano nei prossimi mesi. In amore siete passionali, ma anche un po’ esigenti: cercate di ascoltare di più chi vi sta accanto. Buon cielo per chi vuole rimettersi in gioco.

VERGINE

Cari Vergine, siete in una fase di riorganizzazione. Avete bisogno di fare ordine, dentro e fuori. Sul lavoro è il momento giusto per pianificare, sistemare, rivedere accordi. Attenzione allo stress: non potete controllare tutto. In amore serve maggiore elasticità; lasciate spazio alle emozioni senza analizzarle troppo. Qualcosa di bello cresce lentamente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: torna la voglia di brillare. Dopo un periodo di riflessione, ora sentite che potete riprendere il controllo.