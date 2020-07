Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 31 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 31 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 31 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, negli ultimi giorni siete stati un po’ giù di morale a causa di qualche problema di salute di un vostro caro. Per fortuna, adesso, le cose sembrano essere migliorate e potete finalmente dedicare gran parte delle vostre energie a voi stessi e al lavoro. Approfittatene per fare qualcosa che rimandate da troppo tempo. TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi aspetta una giornata parecchio impegnativa dal punto di vista lavorativo. Negli ultimi giorni siete riusciti a strappare alcune soddisfazioni economiche e adesso siete carichi: volete dimostrare che la fiducia nei vostri confronti non è stata mal riposta. Ci riuscirete agilmente.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle vi spingono a osare di più. Siete ormai da tempo comodi nella vostra comfort zone, ma avete bisogno di nuovi stimoli se volete davvero realizzare i vostri sogni. E’ il momento adatto per alzare la testa e tirare dritto per la vostra strada: non fatevi distrarre da persone che si sono rivelate soltanto tossiche per voi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani farete fatica ancora una volta a placare la vostra ira. Sono mesi che siete frustrati, arrabbiati con voi stessi e nervosi al punto da prendervela con chiunque vi capiti a tiro. Forse è il caso di darvi una calmata, perché le persone che vi vogliono bene – in ogni caso – non hanno una pazienza infinita.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, domani sarà il giorno giusto per dichiarare il vostro amore a una persona che vi fa battere il cuore. Non demoralizzatevi se avete l’impressione che lei non sia interessata. E’ giusto che proviate a giocarvi le vostre carte, soprattutto per non avere poi il rimorso di non averci provato. State tranquilli e siate voi stessi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani vi aspetta una giornata fortemente in salita. Alcuni problemi in famiglia influenzano negativamente il vostro umore: siete irascibili e impazienti, pretendete troppo dagli altri e soprattutto da voi stessi. Provate a disinnescare, dedicatevi a qualche hobby e per qualche ora staccate la testa. Vi farà bene.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dell’Ariete: uscite da un periodo di grandi difficoltà lavorative, economiche e di salute, ma finalmente vedete la luce in fondo al tunnel. Sorridete e andate avanti per la vostra strada.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 31 luglio 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 30 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 30 luglio 2020