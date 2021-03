Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 19 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 19 marzo 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, buone notizie per l’amore: lasciatevi andare perché potreste vivere o una bella storia. Per quanto riguarda il lavoro, nel fine settimana avrete modo di fare un bilancio su tutta la situazione che state vivendo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, dovete cercare di uscire dal vostro guscio e riprendete in mano la vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo non è il migliore per avere dei risultati immediati. Abbiate pazienza. Proposte per il futuro? Sarà bene accettarle anche se non vi porteranno grandi guadagni.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna ora è nel vostro segno: tutte le amicizie e i rapporti in questo periodo sono favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, chi non è stato capito potrà superare la delusione.

CANCRO

Cari Cancro, è finalmente arrivato il momento di ritrovare la tranquillità, anche se non sarà facile. Non guardate il passato. Capitolo lavoro: non vi sentite a vostro agio perché non sono arrivate le risposte che speravate. Abbiate pazienza: in arrivo notizie positive.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore ora ci sono più garanzie, ma c’è chi deve superare una delusione importante. Per quanto riguarda il lavoro, siate pazienti perché stanno per arrivare tante opportunità.

VERGINE

Cari Venere, tra 48 ore non sarete più in opposizione, ma durante la giornata di domani ci saranno dei dissidi in amore da superare velocemente. Capitolo lavoro: servono persone preparate per fare qualcosa di bello.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: bene l’amore. Novità anche sul lavoro: delusioni alle spalle.

